Мишустин подчеркнул важность единства народов для процветания России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что единство народов должно стать опорой для совместной работы властей, ЦБ, регионов в решении задач по развитию страны, сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале .

По словам премьера, народы России всегда с уважением относятся к культуре, традициям и вере друг друга. Основной для единства также является государственный русский язык, благодаря которому жители слышат и понимают друг друга.

«Самое главное — нас объединяют общие ценности и желание двигаться вперед вместе. Делать все необходимое для процветания нашей любимой страны — нашей России», — сказал он в ходе выступления в Госдуме.

Мишустин напомнил, что президент объявил 2026 год Годом единства народов России. Сейчас поставлено несколько задач, направленных на развитие страны.

В их числе обеспечение сбережения и приумножения народа, изменение структуры внешней торговли, продолжение формирования прозрачной конкурентной деловой среды, повышение производительности труда. Также поставлена задача сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых и обеспечить постоянное технологическое обновление.

Ранее Мишустин отметил, что ВВП России за 3 года вырос более чем на 10%. Он подчеркнул, что, несмотря на усиление санкционного давления, экономика продолжает сохранять положительную динамику.

