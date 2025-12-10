Мишура и дождик: в России предупредили об опасных для животных игрушках

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что новогодние украшения — мишура и дождик — могут быть опасны для домашних животных, сообщает Газета.ru .

«Мишура и дождик особенно привлекательны для кошек и собак из-за своей блестящей и подвижной структуры. Однако при проглатывании длинные нити могут вызвать кишечную непроходимость или перфорацию кишечника. Такие состояния требуют только хирургического вмешательства, а промедление опасно для жизни питомца», — рассказал доктор.

По его словам, хрупкие елочные украшения из стекла также представляют опасность: при разрушении они рассыпаются на острые фрагменты. Домашние животные, контактируя с ними, могут поранить конечности или слизистую рта. Случайное заглатывание осколков стекла чревато серьезными повреждениями внутренних органов. Даже незначительные кусочки могут вызвать обильное кровотечение.

Электрогирлянды несут потенциальную угрозу для питомцев, особенно если те склонны грызть провода. В таком случае животное рискует получить удар электрическим током. Это может привести к ожогам в ротовой полости, а также к серьезным сбоям в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.