Мирошник: дроны ВСУ ведут прицельную охоту на мирное население

сегодня в 05:42

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что дроны Вооруженных сил Украины в Белгородской области ведут прицельную охоту на мирное население, пишет ТАСС .

По его словам, десятки людей в больницах рассказали ему, как после срабатывания системы оповещения они останавливали машину, выбегали и пытались спастись.

«Дрон догоняет гражданское население. Дрон летит вслед за взрослой женщиной, за мужчиной, за ребенком, за семьей, стремясь нанести удар непосредственно по гражданскому человеку, который не представляет никакой опасности с военной точки зрения», —рассказал дипломат.

Ранее в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области во время взрыва БПЛА ВСУ получила ранение 16-летняя девушка.

Также сообщалось, что FPV-дрон ВСУ ударил неподалеку от машины на участке дороги из Шебекино в Белгород. Ранения получили два гражданских.

