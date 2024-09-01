Мирный житель погиб при атаке ВСУ на белгородское село
Мирный житель погиб в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородское село Шагаровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки в частном доме пробита крыша, выбиты окна, повреждены фасад и машина.
Кроме того, селе Репное пострадали два частных домовладения и две машины.
Ранее украинские войска снова нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области.