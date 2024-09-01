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Мирный житель погиб при атаке ВСУ на белгородское село

Мирный житель погиб в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородское село Шагаровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, в результате атаки в частном доме пробита крыша, выбиты окна, повреждены фасад и машина.

Кроме того, селе Репное пострадали два частных домовладения и две машины.

Ранее украинские войска снова нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области.