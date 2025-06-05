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Минцифры разрабатывает сервисы, которые войдут в национальный мессенджер

В России появится национальный мессенджер. Сейчас Минцифры ведет разработку сервисов, которые будут размещены на новой единой платформе, сообщает kp.ru .

Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что в РФ заработает мессенджер MAX от компании VK. Министр отметил, что платформа не уступает западным аналогам.

Благодаря сервису россияне получат возможность регистрировать и предъявлять электронные документы. Мессенджер станет каналом получения госуслуг. Также в него будет встроен виртуальный ассистент, который будет помогать пользователям.

Сейчас Минцифры технически прорабатывает данные сервисы. Также был подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу, чтобы запустить платформу.

Ранее стало известно, что «Госуслуги» могут интегрировать с мессенджером MAX. Такая возможность сейчас прорабатывается.