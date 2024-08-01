Минцифры опровергло информацию, что айтишникам нельзя увольняться из-за ипотеки

Минцифры РФ ответило на вопросы граждан о новых условиях IT-ипотеки. Ведомство опровергло информацию о том, что айтишникам нельзя увольняться с работы из-за ипотеки.

«Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз», — сообщили в Минцифры.

Важное условие — компании должны быть аккредитованы и получать налоговые льготы. У специалистов есть полгода после увольнения, чтобы устроиться на работу в другую организацию. Все это время льготная ставка сохраняется.

В ведомстве уточнили, что такие правила сохранялись с запуска IT-ипотеки. Позже они были упрощены — срок работы в компаниях сократили до пяти лет. Согласно нынешним условиям, работать в отрасли необходимо на протяжении всего времени действия договора.

Ранее директор ИЭФ ГУУ, профессор Галина Сорокина заявила, что в условиях цифровой экономики нехватка IT-специалистов способна тормозить развитие страны. Поэтому велика вероятность продления программы льготной ипотеки с 2025 года.