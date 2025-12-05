Минцифры хочет отказаться от подтверждения входа на «Госуслуги» через СМС

Минцифры будет поэтапно отказываться от подтверждения входа на «Госуслуги» через СМС. Это решение связано с растущими случаями мошенничества, сообщает ТАСС .

В ведомстве отметили, что нередко граждане непредумышленно передают СМС-коды для входа на «Госуслуги» аферистам. В целях противодействия мошенникам Минцифры решило постепенно отказаться от подтверждения входа на портал таким способом.

В министерстве отметили, что пока что это касается только входа через мобильные устройства.

Ранее некоторые пользователи «Госуслуг» заявили, что могут войти на портал только через мессенджер MAX. Им предлагают подключить сервис для получения кода подтверждения.

