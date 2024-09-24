В Минтруде РФ рассказал о регулировании разногласий между работником и работодателем

Спорные ситуации между работниками и работодателями могут возникать по разным причинам — невыплата (несвоевременная выплата) заработной платы или премии, незаконное увольнение или штрафные санкции, подмена трудового договора гражданским, неправомерное изменение существующих условий труда, напоминает пресс-служба Минтруда РФ.

На этапе возникновения разногласий работник и работодатель путем прямых переговоров могут договориться напрямую, без привлечения посредников и прохождения обязательных примирительных процедур. Стороны могут получить консультационную помощь, обратившись в Гострудинспекцию региона, а работник также может обратиться к работодателю через специальный сервис урегулирования разногласий, функционирующий с июля 2023 года на портале «Онлайнинспекция.рф» и, если в течение 10 рабочих дней вопрос не будет решен, система перенаправит обращение в Гострудинспекцию по территориальности.

Неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных норм трудового права в зависимости от количества и состава участников эволюционируют в ИТС — индивидуальный трудовой спор (гл. 60 ТК РФ) или коллективный трудовой спор (гл. 61 ТК РФ). Стороной ИТС в том числе могут быть: бывший работник (ситуация незаконного увольнения) или соискатель (отказ в заключении трудового договора).

Урегулировать ИТС работник может в досудебном порядке через комиссию по трудовым спорам (КТС) или путем обращения в суд.

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям. Сроки обращения указаны в ст. 392 ТК РФ (оспорить увольнение нужно в течение месяца, остальные вопросы — в течение трех месяцев, выплаты — за год).

Отмечается, что даже при массовом нарушении работодателем трудовых прав работников спор еще не становится коллективным, для этого в основе должно находиться нарушение, которое влияет одновременно на весь коллектив или часть работников.

Порядок разрешения конфликта делится на несколько этапов. Сначала коллективный трудовой спор в обязательном порядке рассматривается примирительной комиссией (ст. 402 ТК РФ), которая должна вынести решение в течение трех дней.

В случае если примирение не было достигнуто, то стороны по обоюдному согласию могут обратиться к независимому посреднику или, отказавшись от этого этапа, обратиться в трудовой арбитраж.