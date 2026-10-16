Минск открыл форум AI Atom Global Expo 2026 с роботами и цифровыми проектами
Форум искусственного интеллекта AI Atom Global Expo 2026 начал работу 16 октября в Минском международном выставочном центре. Участники представили гуманоидных роботов и около 100 цифровых проектов, сообщает «Царьград».
Форум продлится три дня. Организаторы запланировали выступления более 30 спикеров, а посетители смогут лично опробовать технологические разработки.
Экспозиция объединяет проекты в области нейросетей, компьютерного зрения, робототехники и автоматизации. Предприниматели и специалисты показывают, как превращают идеи в готовые решения.
Одним из событий программы станет первый в Беларуси беспилотный дрифт. Форум также собрал экспертов по другим направлениям технологий искусственного интеллекта.
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