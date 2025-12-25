Минсельхоз Подмосковья напомнил о правилах выбора алкоголя перед Новым годом

В ведомстве подчеркнули, что приобретать алкогольную продукцию следует только в лицензированных стационарных магазинах. Лицензия на розничную продажу должна быть размещена на видном месте. Все покупки должны сопровождаться выдачей чека с QR-кодом, подтверждающим регистрацию товара в системе ЕГАИС.

На бутылках, кроме пива, сидра, пуаре и медовухи, должна быть федеральная специальная или акцизная марка. Маркировка должна быть целой, а информация на ней — совпадать с этикеткой. Важно также проверить целостность упаковки: тара должна быть герметичной, колпачок — плотно прилегать, этикетка — содержать полные сведения о продукте.

Для проверки легальности алкоголя жители могут использовать мобильные приложения «АнтиКонтрафакт Алко» и «Честный знак». Они позволяют сканировать марки и QR-коды, а также проверять срок годности и лицензию магазина. Если срок годности истек или есть нарушения, касса не пробьет товар.

В министерстве напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя опасно для здоровья. В 2025 году в Подмосковье изъяли из продажи более 11 тысяч бутылок нелегального спиртного, выявили около 670 нарушений в двух тысячах торговых точек. Все выявленные нарушения находятся на контроле до полного устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.