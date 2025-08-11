Минпросвещения назвало точные даты начала и конца нового учебного года

сегодня в 17:39

Новый учебный год в России начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2026 года

Министерство просвещения России сообщило сроки предстоящего учебного года. Образовательный процесс продлится с первого дня осени до конца мая — с 1 сентября по 26 мая, пишет РИА Новости .

Образовательные учреждения получили возможность самостоятельно выбирать формат организации учебного процесса — по четвертям или триместрам. Соответствующие методические материалы уже направлены в региональные органы управления образованием.

«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — говорится в заявлении.

Министерство просвещения напомнило образовательным учреждениям, что продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее недели. Ведомство также рекомендует предоставлять первоклассникам дополнительную неделю отдыха в феврале.