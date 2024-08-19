сегодня в 15:40

Минобороны: ВСУ потеряли до 3,8 тыс военных за время боев в Курской области

С начала боевых действий в приграничных районах Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 3800 военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также российские военнослужащие уничтожили 54 танка, 26 БМП, 48 БТР, 281 боевую бронемашину, 123 автомобиля, 27 арторудий, пять установок ЗРК, 7 пусковых установок РСЗО, 5 станций радиоэлектронной борьбы, 4 единицы инженерной техники, 2 инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

В оборонном ведомстве добавили, что операция по уничтожению украинских вооруженных формирований в Курской области продолжается.

Ранее морпехи 810-й бригады Черноморского флота РФ накрыли FPV-дронами колонну украинской бронетехники и взяли в плен 15 иностранных наемников ВСУ в Суджанском районе Курской области.