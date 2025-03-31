Минобороны России подало иски к РЖД на общую сумму почти 100 млн рублей

В Арбитражном суде Москвы заявили, что Минобороны России подало целую серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 млн рублей. Пока детали заявлений держат в секрете, сообщает ТАСС .

Точная сумма исков составляет 90 391 837 рублей. Сумма исковых требований по крупнейшему иску составляет 34 323 707 рублей.

Иск от Минобороны России к РЖД также поступил 8 февраля. По нему сумма требований составляет 5,5 млн рублей. Некоторые из поданных заявлений суд еще не рассмотрел.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура намерена взыскать компенсацию с компании Shell в размере 1,5 млрд евро за неоплату газовых поставок, осуществленных «Газпром экспортом» в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные из отчета британского концерна.