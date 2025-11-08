Минобороны РФ разъяснило порядок нахождения мужчин в резерве
Российское Министерство обороны уточнило порядок нахождения мужчин в мобилизационном резерве. Был дополнен пункт 41 положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на внесенный военным ведомством проект правительственного документа.
«Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации», — отмечается в документе.
Организовывать и проводить подобные сборы будет Минобороны РФ.
4 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил законодательную инициативу, которая дает военному ведомству России привлекать резервистов к особым сборам, в рамках которых будет осуществляться охрана энергетических, нефтеперерабатывающих, транспортных и иных объектов инфраструктуры. Их могут призвать на такие мероприятия в соответствии с указом главы государства.
