Минобороны РФ приглашает на обучение в высшие военно-учебные заведения
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В период с 25 октября по 20 декабря 2024 года министерством обороны Российской Федерации проводится V Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!», сообщает пресс-служба ведомства.
Целью акции является адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения министерства обороны Российской Федерации, о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В министерстве обороны Российской Федерации для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений (ВВУЗы), которая включает тридцать восемь ВВУЗов (военных учебно-научных центров — 3, военных академий — 13, военные университеты — 2, военных училищ — 13, военный институт — 1) и 6 филиалов.
Обучение в ВВУЗах проходит по всем необходимым военным специальностям. В них обучают по всему спектру необходимых военных специальностей, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности. Причем во всех военных ВВУЗах подготовка организована не по программам бакалавриата, а по программам специалитета, что позволяет получить фундаментальную теоретическую подготовку и практические навыки и умения, необходимые высококвалифицированному специалисту.
В ВВУЗах министерства обороны Российской Федерации можно обучаться как по программам высшего образования, так и по программам среднего профессионального образования.
Для поступления в ВВУЗ министерства обороны Российской Федерации кандидату необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства с соответствующим заявлением до 24 апреля 2024 г., а в отдельных случаях — до 1 апреля 2024 г.
В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам высшего образования рассматриваются граждане имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование:
- граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу;
- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до достижения ими возраста 27 лет.
Документы, которые должны быть в личном деле кандидата:
- заявление кандидата;
- автобиография;
- характеристика с места работы, учебы или службы;
- ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; справка или ксерокопия документа, дающего право на поступление в училище на льготных основаниях (при наличии);
- карта медицинского освидетельствования;
- карта профессионального отбора;
- три фотографии размером 4,5*6 см.
Прием в ВВУЗы Министерства обороны Российской Федерации состоит из мероприятий предварительного отбора в военном комиссариате и профессионального отбора непосредственно в ВВУЗе.
Предварительный отбор кандидатов включает определение их годности к обучению в ВВУЗе:
- по наличию гражданства Российской Федерации;
- по уровню образования;
- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- по уровню физической подготовленности;
- по категории профессиональной пригодности.
Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам необходимое для поступления в ВВУЗы можно узнать на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации, в разделе «Образование», «Высшее». В данном разделе также размещены информационные сайты всех ВВУЗов Министерства обороны Российской Федерации, на которых можно ознакомиться с правилами приема в них, перечнем специальностей, принять участие в виртуальных экскурсиях и днях открытых дверей онлайн.
Для поступления на инженерные специальности необходимо наличие результатов ЕГЭ по русскому языку, математике, физике (химии) и информатике; на специальность «Управление персоналом» требуется результаты по русскому языку, математике, обществознанию; на специальности гуманитарного профиля — русский язык, история и обществознание; для специальностей медицинского профиля — русский язык, химия и биология.
В Министерстве обороны Российской Федерации разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения «Есть такая профессия — Родину защищать!», где в доступной форме представлены особенности и преимущества выбора профессии офицера, а также информация обо всех высших военно-учебных заведениях, правилах приема и особенностях обучения. Информационный сборник размещен на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в сети Интернет — www.mil.ru.
Преимущества получения военного образования:
- стабильное и высокое денежное довольствие;
- бесплатное удобное обмундирование;
- социальная защищенность, забота о членах семьи;
- профессиональный и карьерный рост;
- бесплатное престижное образование;
- государственные награды и ведомственные знаки отличия.
Офицер современных Вооруженных Сил Российской Федерации — это материальная стабильность, это возможности карьерного роста и повышения социального статуса.
Вооруженные Силы Российской Федерации будут рады видеть в своих рядах парней и девушек, стремящихся стать военнослужащими и реализовать себя в деле служения Отечеству.