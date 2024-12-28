Минобороны: на срочную службу в России призвали 133 тыс человек

В России завершился осенний призыв 2024 года. По указу президента на срочную службу призвали и направили 133 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Призывные комиссии работали с 1 октября. С 15 октября начались отправки призывников в сборные пункты. Всех граждан обеспечили необходимым довольствием. Большинство военнослужащих зачислены в учебные соединения, где пройдут военную подготовку.

В Минобороны подчеркнули, что призывники не направлялись в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Особое внимание уделяли комплектованию научных и научно-производственных подразделений, спортивных рот.

Призыв граждан осуществлялся по всей территории России. Как и в прошлые призывные кампании, военнослужащие, прибывшие в военные комиссариаты, могли выбрать род войск с учетом их здоровья и результатов психологических тестов.