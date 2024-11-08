Минобороны: «Южная» группировка ВС РФ за неделю отразила 11 контратак ВСУ
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Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ за неделю, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также они освободили населенный пункт Антоновка в ДНР и поразили формирования семи механизированных, двух аэромобильных, штурмовой и других бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение бригадам теробороны и нацгвардии.
ВСУ потеряли более 4420 военнослужащих, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, в том числе западного производства.
Также противник лишился четырех боевых бронемашин, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восьми полевых складов, в которых хранились боеприпасы противника.
Ранее бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ освободили село Александрополь в ДНР. Украинские войска потеряли 740 человек.