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Также они освободили населенный пункт Антоновка в ДНР и поразили формирования семи механизированных, двух аэромобильных, штурмовой и других бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение бригадам теробороны и нацгвардии.

ВСУ потеряли более 4420 военнослужащих, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, в том числе западного производства.

Также противник лишился четырех боевых бронемашин, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восьми полевых складов, в которых хранились боеприпасы противника.

Ранее бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ освободили село Александрополь в ДНР. Украинские войска потеряли 740 человек.