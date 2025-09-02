Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев провел личный прием граждан

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев и его заместители провели прием граждан в областном правительстве. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С волнующими вопросами о работе подрядных организаций, состоянии инфраструктуры водоснабжения и модернизации очистных сооружений обратились более 20 жителей региона.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Что было решено по результатам приема: по итогам большой работы Министерства по снятию ареста с имущества водопроводно-канализационного комплекса в собственность области переданы водопроводная насосная станция, сети водоснабжения и водоотведения, три канализационные насосные станции и очистные сооружения в поселке Свердловский Лосино-Петровского. Уже со второй половины сентября объекты будут обслуживаться Мособлводоканалом.

На улице Бахчиванджи в Щелково выполнят капитальный ремонт кровли дома № 2 до 2028 года, а в следующий трехлетний план запланированы работы по обновлению фасада. Дополнительно с целью проверки герметичности конструкцмй МКД в период отопительного сезона специалисты стройконтроля проведут техобследование с использованием тепловизора.

В деревне Палицы на территории Одинцовского округа запланирована установка дополнительных устройств для сбора дождевой воды и ее направления в очистные сооружения. Работы начнутся в ближайшее время.

Обращения поступили также из Раменского, Воскресенска, Пушкинского, Химок, Красногорска, Королева и других округов. Все они взяты на личный контроль ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.