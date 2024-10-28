Министр строительного комплекса Подмосковья провел личный прием граждан

28 октября министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский провел личный прием граждан в приемной Правительства региона. В мероприятии также участвовали сотрудники профильных управлений ведомства. Общение происходило как очно, так и в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, получения жилищного сертификата и сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года.

Представители ведомства рассмотрели обращения жителей из четырех городских округов: Щелково, Шатура, Солнечногорск и Можайского округа

Так, заявитель Татьяна Фролова из городского округа Шатура проживает в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежит расселению до конца IV квартала 2024 года. Татьяна Владимировна вместе с сыном являются собственниками трехкомнатной квартиры. Заявителю предоставляются два жилых помещения (однокомнатная и двухкомнатная квартиры) в строящемся МКД в городе Рошаль на улице Свердлова, 1.

А Светлана Антоненкова из Можайского округа проживает в многоквартирном доме на улице Бородинской, не признанным аварийным. Она обратилась на прием к министру строительного комплекса Александру Туровскому, чтобы ей разъяснили: какие действия необходимо совершить, чтобы признать дом аварийным? Светлана Владимировна была проинформирована о порядке признания дома аварийным. Вопрос поставлен на контроль администрации округа.

В ходе приема каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.