Министр обороны Великобритании заявил о сокращении армии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о сокращении армии страны, при этом он отметил, что это не означает увольнение сотрудников, сообщает RT .

По его словам, под сокращением армии подразумеваются переквалификация и обучение новым специализациям.

Также он отметил, что планируется вывести из эксплуатации 6 устаревших видов техники, в том числе фрегат HMS Northumberland, 2 десантных корабля, 46 беспилотников Watchkeeper Mk1 и 31 вертолет Chinook и Puma, которые служат уже более полувека.

За счет этого Минобороны Британии сможет сэкономить до 190 млн долларов в последующие два года.

Ранее Минобороны Великобритании отправило в утиль 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Киеву. На утилизацию были потрачены миллионы фунтов стерлингов.