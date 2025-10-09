Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии изучает передовой опыт Подмосковья

В Московской области прошла рабочая встреча руководства регионального Комитета лесного хозяйства с делегацией министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики во главе с руководителем ведомства Эми Бедертдиновым. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Стороны обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы организации лесного хозяйства. Гостей из Чувашии особенно заинтересовали подмосковные проекты по оздоровлению лесов, включая программу «Здоровый и чистый лес», а также успехи в цифровизации и оптимизации структуры Комитета.

По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги для расширения сотрудничества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.