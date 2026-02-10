Мингосуправление Подмосковья напомнило о правилах цифровой гигиены при работе с ИИ

Всемирный день безопасного интернета отмечается 10 февраля. В Мингосуправлении Московской области напомнили жителям о мерах цифровой гигиены при использовании сервисов искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Мингосуправлении Московской области подчеркнули, что значительная часть контента в интернете создается с помощью технологий искусственного интеллекта. Жителям региона рекомендовали внимательно относиться к информации, поступающей из ИИ-сервисов.

В ведомстве советуют обращать внимание на признаки машинного происхождения контента: сгенерированные тексты могут содержать логические ошибки и повторяющиеся фразы, а изображения — необычные детали, например, неправильное количество пальцев. Специалисты напоминают, что искусственный интеллект — лишь инструмент, а не эксперт, поэтому при принятии решений в важных сферах, таких как здоровье или финансы, необходимо консультироваться с профессионалами.

Также жителям рекомендуют не передавать ИИ-сервисам конфиденциальные данные, изучать политику конфиденциальности и условия хранения информации, а также обучать цифровой грамотности детей и пожилых людей.

Дополнительную информацию о безопасном использовании искусственного интеллекта можно найти на портале госуслуг Московской области в разделе «ИИ и данные: правила безопасного общения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.