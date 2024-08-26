Минэкологии взыщет 3 млн руб ушерба от незаконного размещения отходов в Одинцове

Минэкологии Подмосковья подало исковое заявление в суд о возмещении ущерба, нанесенного незаконным складированием отходов в деревне Акулово Одинцовского округа. Ответчик — компания «Трансинжстрой», собственник земельного участка, на котором была зафиксирована незаконная деятельность. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ходе обследования выяснилось, что въезд на участок ограничен шлагбаумами с постами охраны.

«Наши сотрудники обнаружили стенд с информацией о приеме строительного мусора и продаже вторичного щебня, на самом участке выявлены навалы строительных отходов, преимущественно, боя железобетона, а также металлическая печь с признаками сжигания отходов. Лицензии на обращение со строительными отходами в данной локации не выдавались, в реестре объектов негативного воздействия оборудование площадки отсутствует», — отметил Фирсов.

По итогам надзорного мероприятия правообладателю участка, компании «Трансинжстрой» объявлено предостережение с требованием не допускать незаконную деятельность и освободить участок от навалов мусора. Параллельно привлеченными специалистами ООО «Экоцентр» проведены отборы проб с последующей экспертизой отобранных образцов, маркшейдерские исследования. Согласно экспертному заключению, общая площадь территории, перекрытой отходами, составила — 2038 кв. м, общий объем отходов — 1947 куб. м.

Фактические затраты на восстановление территории, включающие затраты на разработку, перемещение, погрузку, транспортирование и размещение отходов, составляют почти 3 млн рублей. Минэкологии намерено взыскать эту сумму с собственника земель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.