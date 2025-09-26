Минэкологии приглашает поучаствовать в конференции по экообразованию

Началась регистрация участников XI Всероссийской конференции по экологическому образованию. Мероприятие проводит неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, в этом году оно пройдет 28–29 октября и будет организовано в двух форматах: первый день конференции пройдет в библиотеке естественных наук РАН с возможностью дистанционного участия из любого региона, второй день — полностью в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Экологическое образование и просвещение приобретает все большее значение по мере того, как состояние окружающей среды ставит перед нами все больше вызовов. В Подмосковье есть множество проектов и инициатив в этой сфере, причем ряд из них реализуется нашим министерством, однако сегодня нужен системный подход к экологическому образованию. Вырабатывать его должны не только педагоги, но и активисты, общественные деятели, представители СМИ, благотворители. Именно поэтому мы призываем принять участие в конференции не только профессионалов — экологов и преподавателей — но и всех, кто осознает необходимость экообразования и экопросвещения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили организаторы, в этом году главный акцент конференции будет на практику: участники рассмотрят реальные кейсы и методики, включая цифровые инструменты и потенциал соцсетей. Для желающих выступить с докладом (очно или онлайн) регистрация продлится до 20 октября, слушателям можно зарегистрироваться до 27 октября.

Ознакомиться с предварительной программой и зарегистрироваться можно на странице конференции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.