Минэкологии Подмосковья внедрило голосового помощника службы экомониторинга

В Минэкологии Подмосковья реализован проект внедрения автоматического ассистента для приема обращений в систему ГИС «Экомониторинг» и информирования заявителей о ходе рассмотрения их сообщений. Ассистент также помогает автоматизировать учет обращений жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

«До последнего момента в дежурной службе нашего ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» звонки жителей принимали только диспетчеры. У них очень сложная и ответственная работа: выслушать жителя, уточнить координаты предполагаемого места, поднять данные со стационарных постов мониторинга или организовать выезд мобильной лаборатории, внести звонок в базу данных для отчета и так далее. Трудозатраты у диспетчеров огромны, пропускная способность системы в пиковые моменты обращений серьезно падает. Поэтому мы внедрили голосового помощника с элементами искусственного интеллекта, который помогает кратно снизить время обработки обращений. Это уже разгрузило сотрудников «Мособлэкомониторинга», улучшило качество приема и обработки информации, но, что еще важнее, повысило оперативность реагирования службы на обращения», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Мосин добавил, что автоматический ассистент будет постоянно дорабатываться и совершенствоваться для достижения максимальной эффективности обратной связи с населением и повышению оперативности работы не только самого ГКУ «Мособлэкомониторинг», но и Управления госэконадзора Минэкологии региона.

Ранее сообщалось, что Минэкологии приступило к тестированию цифровой госуслуги по внесению в реестр объектов обращения со строительными отходами. Услуга призвана облегчить вхождение в отрасль новых участников рынка, повысить прозрачность обращения со строительным мусором в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.