Минэкологии Подмосковья призвало не использовать снегоходы и квадроциклы в заповедниках

Министерство экологии и природопользования Московской области напомнило, что катание на снегоходах и квадроциклах в заповедных зонах нарушает режим охраны и вредит животным, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С наступлением зимы в Подмосковье увеличилось число любителей снегоходов и квадроциклов, которые часто выбирают для катания леса и особо охраняемые природные территории. Министерство экологии и природопользования региона отмечает, что такие поездки нарушают режим охраны и причиняют вред животному миру.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что передвижение на транспорте вне автодорог общего пользования запрещено на всех особо охраняемых природных территориях. Тем не менее, следы снегоходов и квадроциклов были обнаружены в Москворецком пойменном заказнике, заказнике «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса», заказнике «Еловые леса Воронинского лесничества» и других ООПТ. Нарушения зафиксированы даже в памятнике природы «Семь ключей» Наро-Фоминского округа.

Министр напомнил, что зимой животные испытывают стресс из-за нехватки корма и трудностей с поиском пищи под снегом. Шум техники пугает зверей и вынуждает их покидать привычные места обитания. Министерство экологии призвало выбирать для катания только специально оборудованные трассы, расположенные вдали от ценных природных комплексов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.