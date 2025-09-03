Минэкологии Подмосковья приглашает желающих принять участие в экологической акции

сегодня в 21:02

Стартовал осенний сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Напомним, что акция организована АНО «Национальные приоритеты» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России. В основе Акции в 2025 году — соревнование среди детских садов, школ, вузов, колледжей, а также компаний и промышленных предприятий. Ключевым критерием оценки активности станет количество собранной макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Жители Подмосковья, предприятия и организации, экоактивисты принимают самое активное участие в Акции. Область входит сегодня в ТОП-3 регионов. Уверен, что и в осеннем сезоне подмосковные участники акции сохранят высокий темп», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Алгоритм участия в акции следующий: необходимо пройти регистрацию участников Акции на официальном сайте бумбатл.рф, оповестите будущих участников (коллег), собранное сырье взвесьте, сфотографируйте и заполните форму в личном кабинете участника на сайте Акции, приложив акт о сдаче вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.