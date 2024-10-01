Минэкологии Подмосковья приглашает желающих поучаствовать в конкурсе поделок
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Министерство экологии Подмосковья приглашает всех любителей природы и творчества принять участие в 10-м интернет-конкурсе поделок из природного материала «Крылатые фантазии». Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Организатором конкурса является союз охраны птиц России.
На конкурс можно представить любые виды поделок и композиции, выполненные из природных материалов: листьев, шишек, семян, цветов, дерева, скорлупы орехов и т. д. Поделки из бумаги, пластилина, полиэтилена не принимаются.
Конкурс проходит в следующих номинациях:
- «Птицы России» — поделки, изображающие птиц в различные сезоны года;
- «Беречь и сохранять» — поделки, изображающие птиц, занесенных в Красную книгу России;
- «Чиж — птица года 2024»;
- «Птичий сувенир» — поделки, имеющие практическое применение;
- «Птицы в сказках и мифах» — поделки, изображающие сказочных и мифических птиц.
Со всеми подробностями и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: https://www.birds-konkurs.ru/.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.