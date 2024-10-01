Минэкологии Подмосковья приглашает желающих поучаствовать в конкурсе поделок

Министерство экологии Подмосковья приглашает всех любителей природы и творчества принять участие в 10-м интернет-конкурсе поделок из природного материала «Крылатые фантазии». Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Организатором конкурса является союз охраны птиц России.

На конкурс можно представить любые виды поделок и композиции, выполненные из природных материалов: листьев, шишек, семян, цветов, дерева, скорлупы орехов и т. д. Поделки из бумаги, пластилина, полиэтилена не принимаются.

Конкурс проходит в следующих номинациях:

«Птицы России» — поделки, изображающие птиц в различные сезоны года;

«Беречь и сохранять» — поделки, изображающие птиц, занесенных в Красную книгу России;

«Чиж — птица года 2024»;

«Птичий сувенир» — поделки, имеющие практическое применение;

«Птицы в сказках и мифах» — поделки, изображающие сказочных и мифических птиц.

Со всеми подробностями и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: https://www.birds-konkurs.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.