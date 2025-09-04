Минэкологии Подмосковья приглашает желающих на Всероссийский экосубботник

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» пройдет во всех регионах страны с 7 по 28 сентября. Акция проводится с 2013 года, под эгидой экологического движения «Зеленая Россия», при поддержке Минприроды и других федеральных ведомств. В Подмосковье информационную поддержку субботнику оказывает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Субботник «Зеленой России» — одна из самых массовых экологических акций. За время ее существования в мероприятиях приняли участие более 18 миллионов человек, и жители Подмосковья традиционно становятся одними из самых активных. Я уверен, что и в этом году субботник в нашей области будет масштабным», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Уникальность акции в том, что в ней может принять участие каждый, вне зависимости от возраста и расположения площадок. Можно провести субботник на своем участке или во дворе, заполнить форму и тем самым рассказать о своей работе организаторам. Можно собрать неравнодушных людей и устроить собственную площадку на территории предприятия или организации. Вклад каждого в общую работу будет отмечен.

Подробности и форму участника можно найти здесь: https://genyborka.ru/Subbotnik.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.