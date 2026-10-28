Минэкологии Подмосковья приглашает школьников и студентов на «Зеленый зачет»

Школьники 8–11 классов и студенты первых двух курсов колледжей смогут пройти отбор Всероссийского конкурса «Зеленый зачет» с 17 ноября по 17 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ежегодный конкурс «Зеленый зачет» проверяет знания в области экологии, биологии, химии и географии. Отборочный этап пройдет в формате онлайн-тестирования.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут пройти очный олимпиадный этап в Москве. Им предстоит выполнить задания, подготовленные ведущими вузами страны. Достижения в конкурсе могут принести дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы — в соответствии с правилами приема образовательных организаций.

Школьники и студенты Подмосковья традиционно входят в число самых активных участников конкурса. На предыдущем этапе две девушки из региона стали победительницей и призером.

Организаторами проекта выступают фонд «Компас», РХТУ имени Д. И. Менделеева и МГРИ имени Серго Орджоникидзе. Проект поддерживают АНО «Университет 2035», Агентство стратегических инициатив, АНО «ДИАЛОГ» и Государственная дума Российской Федерации.

Подробности об участии доступны на сайте зеленыйзачет.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.