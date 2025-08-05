Минэкологии Подмосковья приглашает поучаствовать желающих в 2 экоконкурсах

Платформа Ecowiki.ru межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» запустила сразу два масштабных Всероссийских конкурса — «Экодвор» и «Посади лес». Эти инициативы направлены на формирование культуры осознанного потребления, развитие экологических привычек и восстановление природной среды. В Подмосковье информационную поддержку инициативам оказывает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба эковедомства.

«Мы ведем большую работу по экологическому образованию и просвещению, направленную, как раз, на формирование ответственного отношения к окружающей среде. И самые лучшие инициативы начинаются с семьи, с соседей, с небольших сообществ, где все знают друг друга, перенимают экологические привычки, работают вместе, улучшая пространства. Поэтому мы с удовольствием поддержали инициативы движения «ЭКА» и призываем жителей Подмосковья присоединиться к ним. Тем более, что организаторы предусмотрели для победителей приятные бонусы», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в движении «ЭКА», участие в обоих конкурсах дает шанс получить до 100 тыс. рублей и запустить в своем регионе долгосрочные экологические практики. Конкурс «Экодвор» проходит с 5 июня по 5 ноября 2025 года, «Посади лес» — 16 мая по 16 ноября. Итоги будут подведены в ноябре в социальных сетях платформы Ecowiki. Подробности можно увидеть здесь: https://ecowiki.ru/events/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.