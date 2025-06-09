Минэкологии Подмосковья приглашает поучаствовать в творческом конкурсе

Стартовал прием работ на творческий конкурс «Эколог: человек, ученый, герой», организованный фондом им. В. И. Вернадского. Цель конкурса — переосмысление образа эколога через творчество, показав его значение в науке, обществе и будущем планеты. В Подмосковье инициативу поддерживает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба эковедомства.

«Идея конкурса чрезвычайно интересная. До сих пор в общественном сознании образ эколога до конца не сформирован, значение профессии не раскрыто. Кого можно так назвать — профессионала природоохранной работы? Ученого? Или каждого человека, который не равнодушен к проблемам окружающей среды и предпринимает что-то в ее защиту? Участники конкурса призваны ответить на эти вопросы. Я приглашаю жителей Подмосковья принять участие в проекте», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в оргкомитете, участвовать в конкурсе может каждый, кому близка тема экологии: от школьников и студентов до профессионалов в области охраны природы, педагогов, представителей бизнеса и общественных организаций.

Прием работ продлится до 5 октября 2025 года. Участники могут представить художественные работы (рисунки, плакаты), цифровое творчество (иллюстрации, анимацию), видеоролики до 3 минут и коллективные проекты. Каждая работа должна сопровождаться кратким описанием замысла (150-300 слов).

Положение о конкурсе здесь: https://clck.ru/3MXGJJ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.