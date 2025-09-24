Минэкологии Подмосковья приглашает поучаствовать в международном экодиктанте

Началась регистрация площадок для проведения ежегодного экологического диктанта «ЭкоТолк». Мероприятие проводится с 2022 года по инициативе ассоциации «ЭкоТолк», поддержку ему оказывает президентский фонд «Природа». В этом году экологический диктант проводится под девизом «Планета — наш общий дом» и посвящен актуальным вызовам человечества: сохранению экологии земли и освоению космического пространства, сообщает пресс-служба

«Экодиктант — масштабное и очень значимое мероприятие в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Жители Подмосковья одни из самых активных участников, в прошлом году две наших школьницы вошли в число победителей. Надеюсь, и в этом сезоне мы увидим множество подмосковных участников, будем болеть за них», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в оргкомитете, за прошедшие годы диктант охватил 170 стран и все 89 субъектов Российской Федерации. В прошлом году число участников превысило 7 млн человек. В нынешнем году регистрация площадок завершится 1 октября, а сам диктант в очном и онлайн-форматах пройдет со 2 по 24 октября.

Подробнее об участии можно прочитать здесь: https://ecodiktant.ru/ 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.