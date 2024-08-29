Минэкологии Подмосковья приглашает к участию в премии общества «Знание»

Начался прием заявок на награду «Знание.Премия», учрежденную Российским обществом «Знание». Просветительская награда создана для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В 2024 году Премия проходит в четвертый раз, в нее включена номинация «За вклад в просвещение в сфере „Экология и туризм“. В Подмосковье ее поддерживает Минэкологии региона.

«Сегодня у нас уделяется огромное значение делу экологического образования и просвещения. В регионе есть множество педагогов, просветителей-энтузиастов, которые реализуют учебные и познавательные программы в сфере экологии. Приглашаю их принять участие в мероприятии, тем более что его организует одна из старейших просветительских организаций России, которой в этом году исполняется 77 лет. „Знание“ — уважаемое, авторитетное общество с яркой историей, поэтому нет сомнений, что Премия пройдет на высоком уровне», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Заявки принимаются от граждан Российской Федерации, иностранных граждан, организаций или компаний, ведущих просветительскую деятельность.

Номинантами награды «Знание.Премия» могут стать педагоги, просветители, проекты и компании, внесшие значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.

Подробнее об участии в премии по ссылке: https://award.znanierussia.ru/?utm_source=roz&utm_medium=email&utm_campaign=Premiya-partners&utm_content=zayavk.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.