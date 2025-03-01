Минэкологии Подмосковья оцифровало уже почти 70% государственных услуг

Минэкологии Московской области продолжает последовательную работу по переводу в электронный вид оказываемых ведомством государственных услуг. На сегодняшний день оцифровано уже свыше 70% услуг, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«Это чрезвычайно важное направление, которое значительно облегчает деятельность природопользователей и востребовано населением. Сегодня министерство оказывает 30 видов госуслуг и предоставляет еще два электронных сервиса. 22 услуги уже оцифрованы, еще три планируем перевести в электронный вид до конца 2025 года», — отметил глава Минэкологии региона Павел Бида.

Министерство предоставляет услуги в сферах предоставления участков недр, регулирования выбросов в атмосферный воздух, водопользования, государственной экологической экспертизы, содержания и разведения объектов животного мира и ряд других. В настоящее время идет работа по цифровизации услуг по установлению зон санитарной охраны, водопользования по заключенным договорам и согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых.

Наиболее популярными услугами Минэкологии Московской области являются прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.