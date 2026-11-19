Участники совещания в Минэкологии Московской области отметили положительную динамику ликвидации незаконных свалок в первой половине ноября. Лидером по числу убранных с начала месяца свалок стало Домодедово, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии Московской области обсудили ликвидацию незаконных свалок. Участники этой работы дважды в месяц сверяют результаты и оценивают эффективность действий в муниципалитетах.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в первой половине ноября определились новые лидеры по темпам уборки. В Домодедове с начала месяца ликвидировали 13 свалок, в Одинцовском округе — семь. В Серпухове и Павлово-Посадском округе убрали по шесть свалок, в Мытищах — пять.

«Общие итоги подводить рано, но набранные темпы дают хороший шанс превзойти показатели прошлого года, когда в декабре оставались неубранными 93 свалки. На сегодняшний же день количество неубранных свалок более чем вдвое меньше — 41», — отметил Тихон Фирсов.

Ранее Минэкологии защитило проект по оптимизации контроля за ликвидацией незаконных свалок. Созданная мобильная диспетчерская платформа позволяет отслеживать весь срок существования свалки — от обнаружения до приведения территории в первоначальное состояние.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.