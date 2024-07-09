Минэкологии Подмосковья исключило риск загрязнения реки в Раменском

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольные мероприятия в Раменском городском округе. Ранее в министерстве была получена информация, в которой было указано, что движение автотранспорта может спровоцировать загрязнение реки Течеры. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Наши сотрудники осмотрели переезд через реку на дороге от деревни Фенино до коттеджного поселка «Трошково Светлое». Переезд через реку выполнен с помощью железобетонного сооружения, возведенного в прошлые годы, к нему ведет грунтовая дорога. При этом данная часть дороги не оборудована системой ливневой канализации для отвода стоков с полотна и переезда», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ходе осмотра признаков загрязнения Течеры не обнаружено, вода в реке прозрачная, без посторонних запахов. Тем не менее, администрации Раменского округа объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено оборудовать переезд системой отвода ливневых стоков.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение было объявлено по факту незаконного сброса сточных вод в Течеру в деревне Речица через незаконно проложенный коллектор.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.