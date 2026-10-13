Минэкологии оштрафовало девять нарушителей правил обращения с отходами

Минэкологии Московской области 9 октября назначило штрафы девяти нарушителям правил обращения с отходами в пяти округах на западе Подмосковья. Нарушения выявили при участии полиции, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Московской области 9 октября вынесло постановления о назначении административных штрафов девяти нарушителям правил обращения с отходами. Факты нарушений в пяти округах на западе Подмосковья установили с помощью сотрудников полиции.

«В Можайском округе были зафиксированы факты незаконной выгрузки отходов в деревнях Тетерино и Кожухово, а также в селе Поречье. Аналогичные нарушения совершены водителями в поселке Тучково Рузского округа и в волоколамской деревне Гряды. В ходе транспортировки строительных отходов без разрешительных документов были задержаны нарушители на Звенигородском шоссе и в поселке Калининец Наро-Фоминского округа», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее в Наро-Фоминском округе прошел совместный рейд сотрудников Минэкологии, Минчистоты, Главного управления региональной безопасности Московской области и полиции. Участники проверили 19 перевозчиков строительных отходов и составили протоколы в отношении трех водителей. Этих нарушителей также привлекут к ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.