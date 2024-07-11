Минэкологии обнаружило бесконтрольно работающее пищевое предприятие в Коломне

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выявили в городском округе Коломна бесконтрольно работающее пищевое предприятие. Надзорные мероприятия проводились по обращению на портале «Добродел». Автор пожаловался на неприятный запах с производственной площадки в городе Озеры. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«В ходе осмотра указанной территории был выявлен полностью огороженный земельный участок, на котором расположены производственные помещения, оборудованные источниками выбросов. Вблизи ощущался неприятный запах. Как выяснилось, здесь располагается предприятие по производству сыров, причем, по сведениям реестра, источников негативного воздействия на окружающую среду в данной локации не зарегистрировано. Соответственно, на предприятии нет экологического контроля, не вносится плата за негативное воздействие», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов

В ходе надзорных мероприятий удалось установить, что владелицей предприятия является местная индивидуальная предпринимательница. Гражданке объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.