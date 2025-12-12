сегодня в 16:32

Минэкологии напомнило предпринимателю из Балашихи об экологическом контроле

Специалисты Минэкологии Московской области провели выездное надзорное мероприятие в Балашихе. Поводом стали обращения жителей микрорайона Салтыковка, которые пожаловались на сильные запахи с территории местного пищевого предприятия и, в том числе, на запах жженого кофе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе выездного мероприятия установлено, что запах доносится от предприятия, где производится обжарка кофейных зерен, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Специалисты мобильной лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» исследовали качество воздуха по 32 загрязняющим веществам, превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований не зафиксированы. Однако установлено, что на предприятии не поставлены на учет источники негативного воздействия».

По итогам выездного мероприятия индивидуальному предпринимателю, который эксплуатирует оборудование, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация остается на контроле Минэкологии.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.