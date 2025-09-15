Минчистоты Подмосковья создало официальный канал в мессенджере MAX

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:39

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области создало официальный канал в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба ведомства.

Новое коммуникационное пространство станет эффективным инструментом взаимодействия ведомства с жителями Московской области. Через официальный канал MAX граждане региона смогут оперативно получать актуальную информацию о деятельности министерства, предстоящих мероприятиях, а также важных решениях.

На канале будут новости в сфере:

благоустройства дворовых территорий;

содержания общественных пространств и придомовых территорий;

жилищного надзора;

обращения с отходами.

Для подписки на канал Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области достаточно установить мессенджер MAX и найти официальную страницу ведомства. Здесь пользователи смогут быть в курсе всех значимых событий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.