Минчистоты Подмосковья создало официальный канал в мессенджере MAX
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области создало официальный канал в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба ведомства.
Новое коммуникационное пространство станет эффективным инструментом взаимодействия ведомства с жителями Московской области. Через официальный канал MAX граждане региона смогут оперативно получать актуальную информацию о деятельности министерства, предстоящих мероприятиях, а также важных решениях.
На канале будут новости в сфере:
- благоустройства дворовых территорий;
- содержания общественных пространств и придомовых территорий;
- жилищного надзора;
- обращения с отходами.
Для подписки на канал Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области достаточно установить мессенджер MAX и найти официальную страницу ведомства. Здесь пользователи смогут быть в курсе всех значимых событий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.