Милота за 400 тысяч: во Владивостоке продают пуделя, похожего на игрушку

На сайте объявлений Farpost появилось уникальное предложение из Владивостока. Можно купить очень милого щенка пуделя из Китая Тедди Тикап. Цена за счастье в дом — 400 тысяч рублей, сообщается на сайте Vladivostok1.Ru.

Тедди Тикап (Teacup Teddy) — термин, который обозначает очень маленьких пуделей, похожих на плюшевые игрушки. Они даже могут поместиться в чашку. Эти собаки не линяют и не пахнут. Малыш, которого продают во Владивостоке, возрастом 2,5 месяца. Он уже готов обрести новую семью.

Автор объявления отметил, что щенок цветом темный Ред Браун, но фотографии не передают красоты его шерсти. У пуделя есть ветпаспорт, он привит импортной вакциной, а родители малыша родом из Китая. Во взрослом возрасте его вес достигнет 1,2–1,5 килограмма.

В том числе на сайте есть и другие предложения. Например, щенок пуделей мальтипу стоит во Владивостоке 150–200 тыс. рублей. Он тоже готов уехать в семью. При этом некоторые заводчики готовы сами привезти щенков в другой город.

