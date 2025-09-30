Милота за 400 тысяч: во Владивостоке продают пуделя, похожего на игрушку

Щенок пуделя из Китая Тедди Тикап продается за 400 тыс руб во Владивостоке
Общество

На сайте объявлений Farpost появилось уникальное предложение из Владивостока. Можно купить очень милого щенка пуделя из Китая Тедди Тикап. Цена за счастье в дом — 400 тысяч рублей, сообщается на сайте Vladivostok1.Ru.

Тедди Тикап (Teacup Teddy) — термин, который обозначает очень маленьких пуделей, похожих на плюшевые игрушки. Они даже могут поместиться в чашку. Эти собаки не линяют и не пахнут. Малыш, которого продают во Владивостоке, возрастом 2,5 месяца. Он уже готов обрести новую семью.

Автор объявления отметил, что щенок цветом темный Ред Браун, но фотографии не передают красоты его шерсти. У пуделя есть ветпаспорт, он привит импортной вакциной, а родители малыша родом из Китая. Во взрослом возрасте его вес достигнет 1,2–1,5 килограмма.

В том числе на сайте есть и другие предложения. Например, щенок пуделей мальтипу стоит во Владивостоке 150–200 тыс. рублей. Он тоже готов уехать в семью. При этом некоторые заводчики готовы сами привезти щенков в другой город.

