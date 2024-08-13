Милонов призвал скромно одеваться россиянок с тату и накачанными губами

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с заявлением о том, что россиянкам, решившим набить тату и увеличить губы, следует одеваться скромно, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Он посоветовал таким женщинам «привести в порядок» лицо. По мнению парламентария, подобные модификации тела «кричат» о желании представительницы слабого пола обратить на себя внимание.

«Я думаю, что ей нужно, если у нее такие расписные вещи на теле, татуировки, попытаться одеваться не в стиле накаченных губ, чтобы хотя бы одежда показывала, что девушка недурно воспитана, она обладает вкусом и достаточно скромна», — сказал Милонов.

Он также задался вопросом, захочет ли мужчина, чтобы его спутница жизни своим внешним видом привлекала внимание разных «шатающихся граждан».

«Нет, (женщина — ред.) должна быть только твоя, а татуировкой она уже как бы говорит: „Обратите внимание, я несчастная. Я губы сделала, потому что не могла себе найти молодого человека долго. Вот придумала, как дополнительно сделать себя более привлекательной“», — пояснил депутат.

Ранее Милонов предложил проверять артистов на наркоупотребление. С такой инициативой он выступил на фоне скандала, в который попала певица Глюк’oZa после своего концерта.