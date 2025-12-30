Милонов объявил о новых рейдах по борделям в новогодние праздники

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов сообщил, что в новогодние праздники планирует провести новые рейды по борделям и другим нелегальным заведениям, сообщает Газета.ru .

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, рассказал, что намерен продолжить традицию проведения рейдов по борделям в период новогодних праздников. По словам депутата, ему регулярно поступают сообщения с адресами и паролями мест, где, по его мнению, происходит нарушение закона.

«Не вижу никаких оснований изменить любимые традиции. Большое количество людей присылают мне всякие разные пароли-явки, точки скидывают, места, где находится зло. И это уже не только мои любимые проститутки, трансвеститы, нелегалы, но и места по продаже всякой разной неправильной контрафактной продукции и прочей разной истории», — рассказал Милонов.

Депутат отметил, что намерен продолжать борьбу с незаконной деятельностью и в 2026 году. Он выразил надежду, что в новом году будет много рейдов, которые приведут к наказанию нарушителей и поддержат честных граждан.

В конце 2024 года Милонов уже заявлял о планах провести облавы на публичные дома и вейп-шопы во время новогодних каникул. Тогда он также рассказал, что встретит праздник с нормандскими блюдами и без алкоголя.

