Миллионер и владелец «Франклинс Бургер» заявил, что зарабатывает 11 тыс руб

Миллионер и владелец сети «Франклинс Бургер» Яков Пеер пытается убедить суд, что его заработок — 11 тыс. рублей в месяц. Так он может пытаться избежать оплаты многомиллионного долга по алиментам, сообщает Baza .

Юрист бывшей супруги предпринимателя рассказал, что после развода Пеер якобы перестал заниматься содержанием их общей дочери. Ей четыре года. Экс-супруга бизнесмена начала судиться. Мужчине насчитали долг по алиментам в размере 8,2 млн рублей за 2024 год.

Сначала Пеер отправил деньги на счет приставов, а потом якобы передумал и начал обжаловать размер взыскания. Средства пока ребенок не получил. Во время суда бизнесмен показал официальные справки о доходах. Согласно им, за год мужчина заработал 137 тыс. рублей или по 11 тыс. ежемесячно.

Однако, по словам юристов экс-жены, бизнесмен может за раз потратить 1 млн рублей. Он якобы ходит в элитный зал для фитнеса в «Москва-Сити», также посещает ЦУМ, рестораны Pafos, Oltremare и иные.

Еще у Пеера якобы есть дорогая недвижимость. Бизнесмену принадлежит масштабная сеть фастфуда. Также он президент и совладелец ряда компаний, среди которых «ФБ Инвест», «СПБ Инвест» и «ЛэндИнвест». За год их суммарная выручка составила больше двух млрд рублей. Еще бизнесмен может быть связан с фирмами «Роял Фуд» и «Тевон».

