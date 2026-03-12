Миллионер и владелец «Франклинс Бургер» заявил, что зарабатывает 11 тыс руб
Фото - © РИА Новости
Миллионер и владелец сети «Франклинс Бургер» Яков Пеер пытается убедить суд, что его заработок — 11 тыс. рублей в месяц. Так он может пытаться избежать оплаты многомиллионного долга по алиментам, сообщает Baza.
Юрист бывшей супруги предпринимателя рассказал, что после развода Пеер якобы перестал заниматься содержанием их общей дочери. Ей четыре года. Экс-супруга бизнесмена начала судиться. Мужчине насчитали долг по алиментам в размере 8,2 млн рублей за 2024 год.
Сначала Пеер отправил деньги на счет приставов, а потом якобы передумал и начал обжаловать размер взыскания. Средства пока ребенок не получил. Во время суда бизнесмен показал официальные справки о доходах. Согласно им, за год мужчина заработал 137 тыс. рублей или по 11 тыс. ежемесячно.
Однако, по словам юристов экс-жены, бизнесмен может за раз потратить 1 млн рублей. Он якобы ходит в элитный зал для фитнеса в «Москва-Сити», также посещает ЦУМ, рестораны Pafos, Oltremare и иные.
Еще у Пеера якобы есть дорогая недвижимость. Бизнесмену принадлежит масштабная сеть фастфуда. Также он президент и совладелец ряда компаний, среди которых «ФБ Инвест», «СПБ Инвест» и «ЛэндИнвест». За год их суммарная выручка составила больше двух млрд рублей. Еще бизнесмен может быть связан с фирмами «Роял Фуд» и «Тевон».
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.