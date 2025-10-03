Миллиардера Сулейманова задержали в Москве по подозрению в убийстве

Правоохранители провели задержание миллиардера Ибрагима Сулейманова в Москве в ночь на 2 октября. Его, предположительно, подозревают в убийстве, которое произошло много лет назад, сообщает Baza .

Силовики будут просить заключить Сулейманова под стражу.

По информации Baza, миллиардер — один из наиболее загадочных и влиятельных олигархов РФ. До этого его судили за отмывание средств и мошенничество.

Несмотря на это, даже после тюрьмы он смог сохранить влияние, а также власть. В прошлом у Сулейманова под контролем находилась государственная система бронирования авиационных билетов «Сирена-Трэвел».

У бизнесмена было влияние в важных сферах. Среди них авиация, транспорт, а также информационные технологии.

