Миллиардер пожертвовал 100 тыс. долларов обезоружившему террориста в Сиднее

Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал 100 тыс. долларов мужчине, который обезоружил одного из нападавших во время теракта в Сиднее, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Экман стал главным спонсором сбора средств, организованного в поддержку пострадавшего. Он перевел 99 999 долларов. Общая сумма пожертвований превысила 170 тыс.долларов

Получателем средств стал владелец фруктового магазина Ахмед Аль-Ахмед. Во время теракта он вступил в противостояние с террористом и отобрал у него оружие. Мужчина получил два пулевых ранения и сейчас находится в больнице.

Число погибших в результате теракта на пляже в австралийском Сиднее увеличилось до 16, еще не менее 40 человек получили ранения.

В Австралии неизвестные устроили стрельбу на побережье. В Сети появились кадры с места преступления, на которых видно, как очевидцы оказывали помощь пострадавшим.

Неизвестные начали стрелять в разгар торжеств по случаю начала Хануки, на которые собралось несколько тысяч членов еврейской общины.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу в Сиднее, предположительно, из винтовок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.