Миллиардер из США высмеял в меме «защиту демократии» на Украине

Миллиардер и предприниматель из США Дэвид Сакс в соцсетях высмеял то, как Запад стремится защитить демократию на Украине, сообщает радио Sputnik .

В социальной сети Х Сакс опубликовал пост с подписью: «Как все началось. Как все закончилось», сопроводив его двумя картинками.

На одном изображении написано: «Спасите Украину. Защитите демократию», а на втором — «Дайте нам выборы».

Последняя фраза стала предметом для мирового обсуждения после того, как оказалась на украинском флаге, который был развернут 21 июня на стадионе в Дюссельдорфе. В тот день проходил матч между Украиной и Словакией в рамках Евро-2024.