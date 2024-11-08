Миллиард рублей будет вложен в проведение глобальной распродажи

C 8 ноября Авито запускает масштабную распродажу более 9 млн новых и ресейл товаров от профессиональных и частных продавцов, передает пресс-служба платформы.

Алгоритм позволит покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта. Впервые будет представлено на распродаже почти 10 тыс. новых товаров со скидками, ряд которых имеет дисконт до 90%.

Продавцы получат дополнительное продвижение продаваемого ассортимента на внутренних и внешних площадках: федеральную рекламу на ТВ, билбордах и в интернете, а также на многомиллионную аудиторию самой платформы.

«Эта распродажа отличается от всего, что делала компания раньше. Здесь по-прежнему миллионы товаров с большими скидками людям от людей. Но в этот раз мы подготовили большой ассортимент новых товаров, с которыми можно сэкономить до 90% — такие скидки Авито предлагает впервые. Есть уникальное предложение, в рамках распродажи можно будет купить вещи знаменитостей», — уточнил директор по продукту в Авито Товарах Сергей Хакимов.

В июньской кампании участие приняли почти полмиллиона продавцов. В этот раз ожидается, что свои товары со скидками представит еще большее количество людей.

Распродажа доступна всем пользователям Авито по всей России и продлится до 1 декабря текущего года включительно.

Ранее стало известно, что 84% россиян предпочитают делать покупки онлайн. Такие данные следует из исследования, которое было проведено специалистами платформы.