Микрорайон Красный Электрикв Богородском округе преобразится к 75-летнему юбилею

В следующем году микрорайон Красный Электрик отметит 75-летний юбилей. Глава Богородского округа Игорь Сухин в рамках рабочей поездки встретился с депутатом Олегом Пушенком по ряду вопросов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Микрорайон входит в избирательный округ депутата, поэтому Олег Михайлович, как никто другой, знает нужды данного населенного пункта. В рамках объезда обсудили, что нужно улучшить в первую очередь, опираясь на пожелания жителей.

Один из вопросов — часовня на въезде в микрорайон, а именно прилегающее благоустройство. Жители выступили с предложением организовать пешеходные подходы к часовне и парковочные места. Для поиска наиболее гармоничного решения этот вопрос обсудят с управлением дорожного хозяйства и с управлением архитектуры.

Особое внимание планируется уделить скверу ветеранов. Мемориал, расположенный на его территории, требует реконструкции или даже замены. Чтобы принять верное решение будут привлечены эксперты. При этом учтут и мнение жителей, которое поможет собрать Олег Пушенок.

Также проработают вопрос обновления детской спортивной площадки во дворе домов на Московской улице. Здесь речь идет о добавлении современных игровых форм, новых турников для спорта и комфортных лавочек.

История Красного Электрика началась в 1951 году, когда на болотистых землях совхоза «Ямские леса» началось строительство электрической подстанции напряжением 400 вольт. Со всех уголков страны сюда ехала молодежь, приезжали целыми семьями. Первые строители поселка жили в палатках на месте бывшего летного поля.

В 1954 году Ногинская подстанция начала свою работу, и жилой поселок при ней получил название Красный Электрик. В 1960 году поселок Красный Электрик вошел в черту города Ногинска. К нему были проложены железная и автомобильная дороги, заасфальтированы улицы.

Потомки первостроителей сегодня продолжают славные традиции своих предшественников. Заметные перемены произошли здесь за последние несколько лет.

Поэтому столь понятно искреннее желание людей сделать свой общий дом еще краше и уютнее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.